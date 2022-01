Paolo Fox telefona in diretta dopo due giorni di assenza e rassicura: l’erba cattiva non muore mai

Risolto il "mistero" che per due giorni ha visto come protagonista Paolo Fox, l'autore dell'oroscopo atteso quotidianamente da moltisismi telespettatori. Il noto astrologo è stato assente per due puntate consecutive da "I Fatti Vostri" su RaiDue, suscitando la preoccupazione dei suoi fan. Come anticipato da TvBlog, questa mattina Paolo Fox si è collegato telefonicamente con Salvo Sottile e Anna Falchi in apertura di puntata.

I conduttori, nel rispetto della privacy, non hanno affrontato la questione nei dettagli, ma è stato lo stesso astrologo ad allontanare sia voci di possibili contrasti all’interno dello staff del programma, sia le preoccupazioni dei fan sulle sue condizioni di saluti: “L’erba cattiva non muore mai” ha scherzato. E a una battuta di Sottile (“Pensavo che all’Acquario (segno zodiacale di Fox) andasse bene questo periodo“) Paolo Fox ha risposto: “Per com’è andata fortunatamente sì, è andata bene".

