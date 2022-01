Parigi sotto choc, bimbo di 10 anni trovato morto in una valigia

Un bambino di 10 anni è stato trovato morto in una valigia a Ferrieres-en-Brie, nella regione di Parigi, probabilmente ucciso a coltellate. Da un giorno il piccolo era scomparso insieme alla madre 33enne dalla loro abitazione, secondo quanto denunciato dal padre. Allertate dalla presenza di macchie di sangue all’interno dell’abitazione, le autorità avevano avviato nella notte le ricerche a cui hanno partecipato vigili del fuoco, polizia, cani addestrati e sommozzatori.

Stamani è stato trovato il cadavere all’interno di un trolley in un cassonetto dell’immondizia nei pressi dell’abitazione della famiglia. Domani verrà eseguita l’autopsia per determinare la causa esatta della morte. La madre è ancora ricercata.

