Covid, l'Ue: richiamo dopo il vaccino Johnson&Johnson è booster a tutti gli effetti

Covid: nell’Ue «chi ha ricevuto una dose di Johnson&Johnson e poi ha ricevuto un richiamo con un altro tipo di vaccino deve essere considerato come una persona che ha ricevuto una dose booster» a tutti gli effetti.

Lo ha chiarito un portavoce della Commissione europea, rispondendo a una domanda sulla decisione dell’Austria di non considerare valida come booster la dose di richiamo per le persone che in precedenza avevano ricevuto il vaccino monodose Johnson&Johnson.

