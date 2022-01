Svaligiata la casa della deputata Prestipino: era alla Camera per il voto sul Quirinale

«Sono tornata a casa nuova e ho trovato la casa svaligiata dai ladri e Lola e Lù (le cagnoline, ndr) mezze addormentate. Io non so se questi maledetti lèggeranno mai questo post ma sia chiaro che ora chiamo la Digos e insieme alle immagini della telecamera che ho sparse ovunque ricostruiamo chi sono. E vi assicuro che non avranno vita facile. Gli conviene farmi recapitare le mie cose, a cui sono più affezionata. Che non sono quelle di valore. Che erano ben poche. Parola mia». Lo ha scritto ieri su Fb la parlamentare del Pd Patrizia Prestipino. Come spiega interpellata dall’ANSA al telefono, Prestipino è rientrata in casa dopo una giornata trascorsa tra il voto per il Quirinale e una commemorazione per la giornata della Memoria.

