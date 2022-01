Covid, altri dieci giorni con le mascherine all'aperto e le discoteche chiuse

Saranno prorogati per altri dieci giorni l'obbligo di mascherine all'aperto e la chiusura delle discoteche. E' l'intesa raggiunta, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri.

"Le priorità che ha espresso" Sergio Mattarella, "la lotta alla pandemia e la ripresa della vita economica e sociale del Paese, sono le stesse del Governo", ha detto a quanto si apprende il premier Mario Draghi nel primo consiglio dei ministri dopo la rielezione di Mattarella al Quirinale.

Draghi sul Pnrr

Draghi ha parlato anche dell'attuazione del Pnrr. "L'erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il conseguimento di 45 traguardi e obiettivi per un contributo finanziario e di prestiti pari a 24,1 miliardi di euro. Il prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì sarà dedicato a una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi PNRR del primo semestre dell'anno". E ha poi aggiunto: "In vista della realizzazione dei suddetti traguardi e obiettivi - ha aggiunto - chiederei, nei prossimi giorni, a tutti i Ministri di indicare dello stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza, segnalando l'eventuale necessità di interventi normativi e correttivi connessi alla realizzazione dei" 45 "obiettivi e traguardi" previsti dal Recovery plan nel 2022.

© Riproduzione riservata