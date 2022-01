Saipem amplia il calo in Borsa (-29,5%), nuovo minimo storico. Ecco cos'è successo

Borsa: amplia il calo Saipem in Piazza Affari, dove il titolo perde il 29,5%, e segna un prezzo di 1,365 euro archiviando un nuovo minimo storico. Dopo l’utile ritrovato a fatica a fine 2019 per Saipem a causa del Covid, è iniziata una lunga serie di trimestri in rosso, dovuta al calo e al rallentamento delle commesse. Tra le cause principali del continuo deterioramento dei conti che ha portato a prevedere un rosso superiore a 1/3 del capitale sociale rendendo necessaria una ricapitalizzazione del Gruppo, il blocco registrato in Mozambico, progetto del valore di 4 miliardi annunciato nell’aprile dello scorso anno.

Il bilancio civilistico 2021 è previsto in perdita per oltre un terzo del capitale sociale

Il Consiglio di amministrazione di Saipem si è riunito nel fine settimana per esaminare gli scenari emersi dal lavoro del management per la preparazione dei risultati consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2021. La società ha deciso di rivedere il backlog e di ritirare gli outlook annunciati il 28 ottobre 2021. Il bilancio civilistico 2021 è previsto in perdita per oltre un terzo del capitale sociale. La società ha avviato contatti preliminari con controparti bancarie oltre che con gli azionisti Eni e Cdp Industria per verificare la loro disponibilità a supportare un’adeguata manovra finanziaria.

