Sileri: dopo il Covid ora c'è la pandemia dei controlli e interventi rinviati

«Stiamo uscendo dalla pandemia con un virus che ci ha anche aiutato perchè la variante Omicron è più debole. Ora c'è un altro problema, le attività sanitarie non svolte, che è un’altra pandemia. Parliamo di 6-700 mila interventi chirurgici rinviati, un terzo delle diagnosi di cancro in meno, milioni di procedure e indagini diagnostiche non fatte. Si tratta di una mole di interventi e controlli sanitari che deve essere recuperata». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenendo a Metropolis, il podcast con video di Repubblica.it.

