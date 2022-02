Covid, green pass illimitato con booster o per i guariti dopo 2 dosi di vaccino

Chi ha fatto la dose booster di vaccino anti-Covid e chi si è contagiato dopo aver fatto due dosi ed è guarito avrà il green pass illimitato. E’ questo l’orientamento, secondo quanto si apprende, che sarebbe emerso nel corso della cabina di regia prima del Cdm che dovrà varare le nuove regole anti Covid.

Alle elementari no Dad vaccinati, solo autosorveglianza

A partire dalle scuole elementari scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad: è, secondo quanto si apprende, l’orientamento emerso nel corso della cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi sulle nuove regole Covid per le quarantene a scuola. La didattica a distanza scatterà quindi solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per la scuola primaria la Dad scatterà dopo 5 casi positivi in classe, per la scuola secondaria se si superano i 2 casi.

Per stranieri pass base per alberghi e attività

Gli stranieri che vengono in Italia da paesi con regole vaccinali diverse da quelle del nostro paese, e dunque senza il super pass, potranno accedere alle strutture ricettive e a tutte quelle attività in cui è richiesto il pass rafforzato. E’ la misura che, secondo quanto si apprende, sarebbe stata discussa nella cabina di regia e che il governo avrebbe illustrato a regioni, province e comuni.

