Crisanti: stop al Green pass, ormai siamo al 90% di immunizzati

Secondo il professor Andrea Crisanti, microbiologo, «sta passando la buriana della variante Omicron, la cui caratteristica è che i vaccinati si infettano e trasmettono con i numeri pazzeschi che abbiamo visto» per cui «la mia impressione, guardando anche ai dati dell’Inghilterra, è che stiamo raggiungendo una situazione di equilibrio ma a livelli piuttosto elevati».

Crisanti lo dichiara in un’intervista a Il Fatto Quotidiano nella quale spiega che «se c'è un momento per liberalizzare (fissando lo stop all Green pass, ndr) è fra due-tre settimane, nel momento di massima protezione della popolazione. O lo fai adesso o non lo fai. Non significa che il virus se n'è andato, sia chiaro. Significa solo che la maggior parte della popolazione è protetta o perchè ha fatto la terza dose da poco o perchè si è infettata da poco. Punto».

Poi polemizza sulla questione dell’obbligo e dice: «L'obbligo bisognava metterlo subito, dandosi l’obiettivo del 90%. E una volta raggiunto chiedersi: vale la pena di arrivare al 95% al costo di radicalizzare lo scontro nella società? Un problema politico, non epidemiologico» mentre «io sarei rimasto al criterio epidemiologico» in quanto «l'azione politica deve avere un obiettivo di sanità pubblica. E’ inutile che mi accanisco contro l’altro 10% se i dati dicono che il 90% basta. Bisogna valutare la risposta della società, c'è sempre il singolo che non si vuole vaccinare per le più diverse ragioni», conclude il professore.

© Riproduzione riservata