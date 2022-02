Sanremo 2022, ecco i codici del televoto per i 25 cantanti in gara stasera. I duetti e la scaletta

Quali sono la scaletta e i codici per il televoto di oggi (4 febbraio) nella terza serata del Festival di Sanremo? Nella serata delle cover, i 25 artisti in gara proporranno - da soli o in duetto - il brano scelto, italiano o internazionale, dal repertorio degli anni '60, '70, '80 e '90. A votare saranno: il pubblico attraverso il Televoto (con peso del 34% sul risultato complessivo), la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Demoscopica 1000 (33%). La media delle percentuali complessive di voto ottenute durante la serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale.

Ecco i codici del televoto (legati all'ordine di esibizione) per i 25 cantanti in gara stasera a Sanremo 2022:

NOEMI - Codice 01

GIOVANNI TRUPPI - Codice 02

YUMAN - Codice 03

LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants - Codice 04

SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia - Codice 05

EMMA con Francesca Michielin- Codice 06

GIANNI MORANDI con Mousse T. - Codice 07

ELISA - Codice 08

ACHILLE LAURO con Loredana Bertè - Codice 09

MATTEO ROMANO con Malika Ayane - Codice 10

IRAMA con Gianluca Grignani - Codice 11

DITONELLAPIAGA e RETTORE - Codice 12

IVA ZANICCHI - Codice 13

ANA MENA con Rocco Hunt - Codice 14

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra - Codice 15

MASSIMO RANIERI con Nek - Codice 16

MICHELE BRAVI - Codice 17

MAHMOOD&BLANCO - Codice 18

RKOMI con i Calibro 35 - Codice 19

AKA 7EVEN con ARISA - Codice 20

HIGHSNOB & HU con Mr. Rain - Codice 21

DARGEN D’AMICO - Codice 22

GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo - Codice 23

FABRIZIO MORO - Codice 24

TANANAI con Rosa Chemical - Codice 25

Quanto costa il televoto per Sanremo 2022

I costi corrispondono a 0,51 euro IVA inclusa per ciascun voto valido da rete fissa e di 0,50 euro IVA inclusa per ogni SMS con voto valido.

Durante la finale, sabato 5 febbraio, i 25 brani in gara saranno votati dal pubblico tramite televoto e la media tra le percentuali di voto ottenute nella serata e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica. Le prime tre canzoni in classifica saranno riproposte attraverso l’esecuzione dal vivo o la registrazione audio-video. Le votazioni precedenti verranno azzerate e si procederà a una nuovo voto: il pubblico, attraverso televoto, con peso del 34% sul risultato complessivo; la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e la Demoscopica 1000 (33%). La canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival. Verranno proclamate anche la seconda e la terza in classifica.

