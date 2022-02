Femminicidio a Oristano, agricoltore uccide la moglie e poi si autodenuncia

Femminicidio all’alba di oggi a Zeddiani, piccolo paese in provincia di Oristano. Un agricoltore ha ucciso la moglie e poi ha chiamato il 112 dicendo cosa aveva fatto. Il delitto è avvenuto in un’abitazione in via Roma, dopo una furiosa lite tra i coniugi. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Comando provinciale di Oristano che hanno bloccato l’omicida.

È Daniela Careddu, 51 anni, originaria di Cabras (Oristano), la vittima del femminicidio di Zeddiani, avvenuto poco prima delle 7.

I carabinieri hanno portato in caserma l’ex marito Giorgio Meneghel, 52 anni, un agricoltore di Zeddiani, proprietario di un’azienda con alcune serre nel vicino comune di Baratili.

Secondo quanto si è appreso, è stato lui stesso a chiamare i carabinieri. Meneghel viveva nella casa accanto a quella dell’ex moglie, appartenente ai suoi genitori. A Zeddiani è giunta la sostituta procuratrice Sara Ghiani. Nell’abitazione sono al lavoro i militari del Ris.

© Riproduzione riservata