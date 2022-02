Covid: morto il biologo Franco Trinca, coordinatore di un movimento no vax

E’ morto per le conseguenze del Covid all’ospedale di Città di Castello il biologo Franco Trinca, 70 anni, tra i coordinatori del Movimento «Uniti per la libera scelta» composto da varie associazioni no vax. La notizia è riportata da diversi siti locali e nazionali. In Umbria viene mantenuto un riserbo assoluto. Trinca, come riferisce Corriere.it, sarebbe stato affetto da una polmonite bilaterale causata dal SarsCov2. Era ricoverato a Città di Castello da qualche tempo.

