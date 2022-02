Biden e Scholz: "Se la Russia invade Ucraina, chiuderemo il gasdotto Nord Stream 2"

«Se la Russia invade ulteriormente l’Ucraina, noi siamo pronti, tutta la Nato è pronta» a reagire e ci saranno «conseguenze rapide e severe»: lo ha detto Joe Biden nella conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz dopo l’incontro nello studio Ovale. «La diplomazia è il modo migliore per andare avanti per tutte le parti» ha proseguito. Il presidente americano Joe Biden ha «promesso» di chiudere il gasdotto Nord Stream 2 se la Russia invaderà l’Ucraina. «Non ci sarà più un Nord Stream 2. Metteremo fine a tutto questo. Prometto che lo faremo», ha assicurato ai giornalisti durante la conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

«Non possiamo restare in silenzio» sulla crisi ucraina, il rafforzamento militare russo al confine è «una minaccia alla sicurezza europea»: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz nella conferenza stampa congiunta con Joe Biden dopo l’incontro nello studio Ovale. «Abbiamo preparato una reazione» in caso di invasione, ha aggiunto. Una «alleanza stretta» tra Usa e Germania su tutti i temi, dalla crisi Ucraina-Russia al clima, alla lotta alla pandemia. E’ quanto ha dichiarato il presidente Joe Biden, nel corso della conferenza congiunta con il cancelliere tedesco Olaf Scholz. «E' stato un incontro veramente buono su molti temi - ha commentato Biden - abbiamo in comune il bisogno di trattare tutti i popoli con rispetto. Continueremo a rinforzare la nostra alleanza e il nostro rapporto, il nostro comune approccio nel fare da deterrente a una possibile invasione della Russia».

«Stiamo lavorando - ha aggiunto - con la Germania e con tutti gli alleati europei per trovare la migliore soluzione per tutti». «Anche la Germania - ha continuato Biden - è tra i leader nella ricerca di una deescalation della crisi. Se la Russia fa la scelta di invadere noi saremo pronti». Il presidente ha ringraziato tutti i partner dell’est Europa e dell’Unione Europea per «i loro sforzi»

