Marinella, morta da sola su una sedia della cucina e trovata dopo più di due anni

E' morta in casa da sola, forse a causa di un malore, seduta su una sedia della cucina. E d è rimasta lì per oltre due anni. Lo rigerisce Corriere.it. La vittima, Marinella Beretta, una donna di 70 anni originaria di Erba, non aveva parenti e aveva venduto la casa a Prestino, nella periferia di Como, conservandone comunque l’usufrutto a vita.

Il nuovo proprietario, uno svizzero, si è rivolto alle forze dell’ordine dopo essere stato allertato dai vicini preoccupati per gli alberi pericolanti in giardino. E così è stata fatta la drammatica scoperta: la polizia di Como sta indagando sull'accaduto, ma l'ipotesi più probabile è quella di un dramma della solitudine. L'ennesimo in questi ultimi mesi.

© Riproduzione riservata