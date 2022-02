Bloccata sull'autostrada A26 per incidente mortale, studentessa si laurea in auto

Elisa Santacroce, 23 anni, era partita alle 7 del mattino da Caselle in auto con il fidanzato Alessio per arrivare in Liguria intorno a mezzogiorno. Era partita “decisamente in anticipo” come racconta lei stessa a La Stampa, ma "la discussione della laurea è il momento essenziale nella carriera accademica". E temeva di fare tardi a causa del traffico in autostrada.

La studentessa, iscritta al corso di Servizio sociale, doveva raggiungere Genova in discutere la tesi sul “Fenomeno della povertà. Storia, politiche e dati”. Purtroppo, lungo il tragitto, si è verificato un gravissimo incidente stradale nel quale due persone hanno perso la vita e una decina sono rimaste ferite. «Una tragedia, nel giorno più importante per una studentessa come me», dice Elisa.

La studentessa non si perde di animo, chiama il suo relatore, il professore Luca Sabatini e gli racconta quanto sta accadendo. E alla fine, alle 11,45 nello schermo dello smartphone compare la commissione di Laurea che, dopo una convulsa interrogazione sull’auto che nel frattempo era ripartita, Elisa è diventata “dottoressa”.

© Riproduzione riservata