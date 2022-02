Spara ai testicoli del fidanzato della figlia. Momenti di follia nella periferia di Roma

Un’accesa discussione in casa tra due fidanzati, in un appartamento del Quarticciolo a Roma, ha un epilogo drammatico: il ragazzo, un 19enne, è rimasto ferito a un testicolo e a un sopracciglio con un colpo di pistola a piombini. Lo riferisce Repubblica.it. A sparare è stato il padre della ragazza, intervenuto durante l’alterco tra i due giovani. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita.

Quando le volanti della la polizia sono arrivate sul posto, in via Ostuni, decine di residenti, insieme con lo stesso 19enne ferito, hanno circondato, insultato e tentato di aggredire gli agenti. Per il giovane e per altri abitanti della zona è probabile che scatti la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Il papà della fidanzata, che risulta irreperibile, sarà denunciato.

