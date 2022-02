Arrestati l'ex pm di Salerno, avvocati e imprenditori. Anche un ex generale della GdF NOMI

Un magistrato, avvocati e imprenditori destinatari di misure cautelari restrittive. Il gip di Napoli ha emesso una misura cautelare in carcere con il beneficio dei domiciliari nei confronti di Roberto Penna, all’epoca dei fatti sostituto procuratore presso il Tribunale di Salerno; Maria Gabriella Gallevi, avvocato del Foro di Salerno; Francesco Vorro, Umberto Inverso e Fabrizio Lisi, imprenditori. I reati contestati sono quelli corruzione per l’esercizio delle funzioni, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità. Le indagini sono dei carabinieri.

Maria Gabriella Gallevi è la compagna di Roberto Penna. Fabrizio Lisi è un ex generale della Finanza. Nell’ambito di questa indagine delegata ai Ros dei carabinieri, a luglio scorso erano state eseguite perquisizioni.

L'ex pm Roberto Penna indagò su De Luca

Roberto Penna, 60 anni il prossimo 6 settembre, è nato a Salerno e nel tribunale del capoluogo campano ha trascorso buona parte della sua carriera in magistratura. Il plenum del Csm, nelle sedute del 6 e 7 dicembre scorso, dopo perquisizioni a suo carico effettuate a luglio dai Ros, ne aveva disposto il trasferimento in prevenzione a Roma come magistrato di sorveglianza.

Nel 2014 Penna chiese la condanna del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a 3 anni per abuso di ufficio nel processo scaturito da una indagine sul progetto di costruzione di un termovalorizzatore a Salerno relativamente alla nomina del project manager in primo grado. De Luca fu condannato a un anno, ma assolto in Appello, sentenza confermata dalla Cassazione.

