Iniezione al cuore contro le malattie cardiovascolari: la scommessa di Moderna e Astrazeneca

La scommessa non è da poco, ed è riassunta in un tweet di Moderna: "E se l'#mRNA potesse curare malattie #cardiovascolari pericolose per la vita come lo #Scompenso Cardiaco? Stiamo collaborando con @AstraZeneca su un mRNA terapeutico (AZD8601) che codifica per VEGF-A per promuovere il recupero della funzione cardiaca attraverso la rigenerazione dei tessuti". E questo grazie a una "iniezione ipecardica".

Così, la società di biotecnologie pionieristica nelle terapie e nei vaccini a RNA messaggero (mRNA) ha annunciato oggi i dati positivi dello studio di fase 2 (EPICCURE) condotto da AstraZeneca che valuta l'uso di un mRNA terapeutico in pazienti sottoposti a bypass coronarico (CABG). I dati sono stati presentati oggi alla riunione annuale Scientific Sessions 2021 dell'American Heart Association.

