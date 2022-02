Rimini, 15enne accoltella compagno di scuola che lo bullizzava

Accoltellamento in un laboratorio dell’Istituto tecnico Alberti di Rimini, durante una lite tra due quindicenni. Secondo le prime informazioni uno dei due ragazzini è stato trasportato in pronto soccorso, ma non sarebbe grave.

L’altro è ancora in classe e sta raccontando la sua versione dei fatti agli agenti della Squadra Mobile della Questura di Rimini che sono intervenuti, chiamati dai professori.

Il bullismo dietro l'accoltellamento

Esasperato dalle vessazioni del compagno di scuola, si è portato un coltello da casa e lo ha colpito. Ci sarebbe una reazione a ripetuti episodi di bullismo dietro l’accoltellamento avvenuto questa mattina in un istituto tecnico del centro storico di Rimini. Coinvolti due quindicenni, con il ferito portato in ospedale e indagini in corso della polizia.

