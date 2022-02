Salvini come la Meloni: "Mia figlia non è vaccinata, scelte che non riguardano il dibattito politico"

«Mia figlia non è vaccinata. Sono scelte che riguardano mamme, papà e pediatri. Non sono oggetto di dibattito politico». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, a Radio Capital. Analoga dichiarazione aveva rilasciato ieri la leader di FdI, Giorgia Meloni, intervistata da Massimo Giannini su lastampa.it. «Non vaccino mia figlia, perchè il vaccino non è una religione ma una medicina, quindi valuto il rapporto rischi-benefici. Le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine».

Burioni "smonta" la teoria di Giorgia Meloni

Roberto Burioni risponde su Twitter a Giorgia Meloni dopo che la presidente di FdI ha dichiarato alla Stampa che non vaccinerà la figlia perchè «le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine: «Tra il 2020 e il 2021 - ha twittato il virologo - i morti per fulmine negli Usa sono stati 28, di tutte le età. I morti per Covid (sempre in America) sotto i 18 anni sono stati 900». «Io non vaccinerò Ginevra e lo rivendico. Mi spaventa come affrontiamo il dibattito sui vaccini in Italia: definirlo ideologico sarebbe già qualcosa, qui siamo alla religione», aveva detto domenica scorsa Meloni intervenendo a «Non è l'Arena». Oggi la leader di Fratelli d’Italia è tornata sull'argomento nella rubrica «30 minuti al Massimo». Altro cinguettio sull'argomento è arrivato dal presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta: «Onorevole @GiorgiaMeloni Lei è libera di non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui #vaccini. Grazie».

