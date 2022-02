Vaccino: Locatelli, in fascia pediatrica pochi gli eventi avversi

«Sono 173mila le dosi somministrate nella fascia 5-11 anni, e 4 milioni tra 12-16 anni. Nella fascia 5-11 anni ci sono state 1170 segnalazioni di eventi avversi, pari all’1% di tutte le segnalazioni dell’età pediatrica. Per altro più dei tre quarti di queste segnalazioni sono riferibili a eventi non gravi. Nella fascia 5-16 anni ci sono state 28 segnalazioni di eventi avversi su 100mila dosi somministrate a fronte di 109 nella popolazione generale. Ciò dimostra il profilo di sicurezza dei vaccini in età pediatrica». Così Franco Locatelli, coordinatore Cts, alla presentazione del rapporto Aifa sulla sicurezza dei vaccini Covid. Locatelli ha portato l’esempio degli Stati Uniti: «con 9 milioni di dosi» di vaccino anti-Covid «somministrate» in età pediatrica, «solo 11 casi di miocarditi sono stati riportati come certamente attribuibili al vaccino»

"Nella fascia pediatrica osserviamo forme di patologia minore rispetto alla gravità della stessa ma i bambini morti per covid 19 ci sono stati e anche recentemente ne abbiamo avuto notizia. Raramente sono morti anche bambini apparentemente sani". Così Franco Locatelli.

© Riproduzione riservata