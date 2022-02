Covid e vaccini: 7,1 mln di persone senza dose. Calano i casi, non in Calabria e Sicilia

L’85,4% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il Covid-19 e l’82% ha completato il ciclo vaccinale, ma 7,1 milioni di persone non hanno ancora ricevuto nemmeno una somministrazione.

Il tasso di copertura delle terze dosi

E' all’83,5%, ma con nette differenze regionali: si va dal 77,5% della Sicilia all’89% della Valle D’Aosta. Lo rileva il nuovo monitoraggio indipendente di Gimbe, aggiornato al 9 febbraio alle ore 6. In particolare, secondo il nuovo monitoraggio della Fondazione, per quanto riguarda la fascia 5-11 anni, 1.283.289 bambini hanno ricevuto almeno una dose (di cui 761.023 hanno completato il ciclo), con un tasso di copertura nazionale che si attesta al 34,9% ma, anche in questo caso, con molte differenze regionali: si va dal 18,9% della Provincia Autonoma di Bolzano al 51,5% della Puglia.

L'immunità della popolazione

«Questi dati - si legge nel report - portano a due considerazioni: se da un lato il fatto che oltre 1,7 milioni di persone siano entrate in contatto con il virus alza il livello di immunità della popolazione, dall’altro il numero di persone non protette da Covid-19 è ancora molto elevato e, soprattutto, l'immunità derivante dall’infezione cala progressivamente nel tempo, confermando la necessità di vaccinarsi entro 6 mesi dall’avvenuto contagio».

L'eccezione Calabria, Sicilia e Sardegna

Nella settimana 2-8 febbraio, ad eccezione di Calabria, Sardegna e Sicilia (sulla quale pesano i ricalcoli dell’ultima settimana), in tutte le Regioni si rileva una riduzione percentuale dei nuovi casi, che vanno dal -9,4% della Basilicata al -50,4% della Valle d’Aosta. Ma sono ancora 70 le Province con incidenza superiore ai 1.000 casi per 100.000 abitanti, distribuite in tutte le Regioni ad eccezione di Molise e Valle d’Aosta. Lo rileva il nuovo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe.

