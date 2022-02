Oroscopo Vergine di oggi 10 e domani 11 febbraio

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 10 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Clima incerto. Piccoli ma fastidiosi contrattempi, malintesi al telefono e disguidi in viaggio. Famiglia brontolona, partner da ammansire. Tenendo sotto costante controllo la salute, finite per farne una malattia. Cercate di non esagerare. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata