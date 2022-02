Brusaferro: "Siamo in una fase di chiara decrescita dell'epidemia"

«La curva in Italia continua a decrescere e siamo in una fase di chiara decrescita ormai da alcune settimane, in quasi tutte le Regioni. Tale decrescita si traduce in tutte le fasce d’età ma quelle più giovani restano caratterizzate da una maggiore circolazione del virus rispetto alle altre». Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale.

«C'è in tutte le fasce d’età una elevata copertura vaccinale con un progressivo incremento anche delle dosi booster, ed una crescita anche nelle fasce d’età più giovani tra 5 e 11 anni e 12-19 anni. Si conferma pure una lenta decrescita del numero di persone che non sono ancora vaccinate, ma che sono ancora alcuni milioni». Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, commentando i dati del monitoraggio settimanale. «La vaccinazione - ha ribadito - è uno strumento potentissimo contro la malattia Covid severa in caso si contragga l'infezione, ma riduce anche la probabilità di contrarre l'infezione».

