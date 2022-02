Covid, indicatori in miglioramento: in Svezia non è più “malattia”, Francia e Bulgaria verso addio green pass

Tutti gli indicatori della pandemia di Coronavirus in Italia sono in miglioramento. I casi sono in diminuzione ormai da tre settimane, sono scesi sotto la soglia dei 100mila giornalieri e anche le nuove ospedalizzazioni e i decessi stanno iniziando a seguire lo stesso andamento. Negli ultimi sette giorni, il totale dei nuovi casi di positività registrati è stato inferiore del 29,2% rispetto al totale dei casi dei sette giorni precedenti, mentre se si prendono in esame i casi degli ultimi quattordici giorni, il calo è del 43,8% rispetto ai quattordici giorni precedenti. Negli ultimi sette giorni ci sono stati in media circa 77mila e 350 casi al giorno, rispetto ai 103mila di una settimana fa. Sono diminuiti anche i nuovi ingressi negli ospedali, e di conseguenza il tasso di occupazione dei pazienti Covid-19 nelle terapie intensive è sceso dal 15% della settimana scorsa al 13%, mentre quello delle aree mediche non critiche è passato dal 28% al 26%. Anche i decessi sono in diminuzione: quelli degli ultimi sette giorni sono diminuiti del 9,2% rispetto a quelli dei sette giorni precedenti. In media, negli ultimi sette giorni ci sono stati circa 341 decessi al giorno, rispetto ai 375 di una settimana fa. Da domani, Sicilia e Molise passano in giallo, con la differenza che la Sicilia proviene dall’arancione e migliora la sua situazione epidemiologica, mentre il Molise la peggiora passando dal bianco al giallo. In Svezia il Covid-19 non è più considerata una malattia socialmente pericolosa e Francia e Bulgaria puntano ad eliminare l'uso del green pass in tempi brevi.

© Riproduzione riservata