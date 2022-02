Lanciano, ucciso mentre si stava recando a messa il ‘pittore della notte’

Hanno atteso che uscisse di casa per scaricargli addosso una decina di colpi di pistola: Francesco De Florio De Grandis, detto Ciccillo, di 72 anni, è stato ucciso intorno alle 8 fuori dalla propria abitazione nel quartiere Santa Rita a Lanciano. Al momento è ignoto il movente dell’omicidio. Il primo ad arrivare sul posto è stato il figlio della vittima, dopo aver ricevuto una telefonata dalla mamma che disperata gli aveva detto degli spari. Il figlio della vittima ha raccontato agli investigatori nel frattempo intervenuti sul posto (carabinieri, polizia, agenti della polizia municipale e personale medico del 118) che suo padre stava andando in cattedrale per la messa come faceva ogni domenica.

De Grandis era un artista, faceva il pittore e in città era molto noto come 'il pittore della notte'.

© Riproduzione riservata