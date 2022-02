Serpente semina il panico in aereo, il comandante costretto a dirottare il volo - VIDEO

Un serpente all’interno di una plafoniera ha seminato il terrore su un areo di linea dalla compagnia Air Asia, tra Kuala Lumpur e l’isola di Borneo, costringendo il comandante a dirottare il volo per rimuovere il rettile.

In merito all’incidente piuttosto insolito è arrivata la conferma di Air Asia, compagnia della Malesia, dopo che un video pubblicato su TikTok è diventato virale. Il filmato mostra chiaramente la sagoma del rettile che ondeggia nelle plafoniere accese della cabina. La compagnia aerea, che ha definito l’episodio «eccezionale», ha precisato che si è verificato giovedì 10 febbraio sul volo tra la capitale della Malesia, Kuala Lumpur, e Tawau, sulla costa orientale dell’isola di Borneo. Dopo l’agghiacciante scoperta, il comandante ha optato per «misure appropriate» e fatto atterrare l’aereo nella città di Kuching, 900 km a Ovest da Tawau, dove è stato trattato con un fumogeno. I passeggeri sono stati fatti imbarcare su un altro volo per raggiungere la destinazione finale.

Sui social gli utenti divertiti hanno fatto riferimento al thriller americano di David Richard Ellis, «Snakes on a plane», del 2006.

Se questo tipo di incidente è estremamente raro, negli ultimi anni situazioni simili si sono già verificate. Nel 2019 un pipistrello era stato scoperto in un volo della compagnia Spirit Airlines, in partenza da Charlotte, nella Carolina del Nord, rinchiuso nel bagno fino all’atterraggio per evitare di scatenare il panico a bordo. Nel 2016, su un aereo di Aeromexico diretto verso il Messico, un grosso serpente sul soffitto aveva seminato il terrore tra i passeggeri.

