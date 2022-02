Due studenti morti durante stage formativi: "attenzione" per la manifestazione di venerdì

«L'attività di interlocuzione, che potrà essere proficuamente svolta dai signori questori nei confronti dei promotori o degli organizzatori, potrà costituire un efficace strumento per scongiurare possibili strumentalizzazioni delle istanze studentesche e per isolare le frange più radicalizzate della protesta».

E’ quanto scrive il capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, in una circolare ai prefetti sulla manifestazione nazionale indetta per venerdì 18 gebbraio dal Fronte della Gioventù comunista dopo la morte di due studenti impegnati in stage formativi. «Si richiama pertanto l’attenzione - ricorda la circolare ai prefetti - affinché i conseguenti dispositivi siano orientati a tale linea di azione, nel doveroso bilanciamento tra il diritto di manifestare e le indefettibili esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica».

