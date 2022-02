Livorno, una criminologa sulle tracce del serial killer dei gatti

In dieci mesi sono scomparsi 50 gatti, e si fa sempre più strada l'ipotesi di un "killer seriale" che ha già decapitato tre animali lasciando le loro teste nei parchi di Livorno. Per questo, un'associazione animalista ha deciso di mettere una taglia sui responsabili. Lo riferisce il Corriere della Sera. Inoltre, il presidente dell’Ordine dei veterinari, dopo aver presentato una denuncia ai carabinieri, ha deciso di dare l’incarico alla criminologa Giovanna Bellini, medico specializzato anche in neurologia, per indagare e delineare l’identikit del massacratore seriale.

«Le teste mozzate sembrano un atto di sfida – spiega a Corriere.it Giovanna Bellini, che ha accettato gratuitamente l’incarico dall’Ordine dei veterinari — Gli animali sono stati uccisi con premeditazione e le teste sono state lasciate in bella vista nei parchi e in luoghi periferici ma molto frequentati soprattutto da chi ama gli animali. Sui tre reperti sono stati eseguiti esami anatomopatologici e stiamo aspettando i risultati. Vogliamo cercare di capire qual è il profilo psicologico del killer e se è un uomo o una donna».

