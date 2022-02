Oroscopo Vergine di oggi 17 e domani 18 febbraio

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 17 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

Di passaggio nel vostro segno, la Luna forma un trigono con Urano che controbilancia le tensioni. Forti attrazioni sul fronte affettivo e passionale. La Luna e Urano si focalizzano sulle mete professionali e vi forniscono le intuizioni adatte per raggiungerle. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata