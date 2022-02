Covid in Italia, 53mila nuovi casi e 314 morti. Terapie intensive tornano sotto quota mille

Ancora in calo la curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 53.662, contro i 57.890 di ieri ma soprattutto i 67.152 di venerdì scorso: una riduzione su base settimanale del 20%. I tamponi processati sono 510.253 (ieri 538.131) con il tasso di positività che scende dal 10,8% al 10,5%.

I decessi sono 314 (ieri 320): le vittime totali dall’inizio della pandemia sono 152.596. Calano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 50 in meno (ieri -36) con 52 ingressi del giorno e scendono complessivamente a 987, tornando sotto quota mille per la prima volta dal 20 dicembre scorso, dopo aver toccato il picco di 1.717 il 17 gennaio. I ricoveri ordinari sono 614 in meno (ieri -565), 13.948 in tutto. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

© Riproduzione riservata