Oroscopo Vergine di oggi 18 e domani 19 febbraio

Oroscopo Vergine di oggi e domani. Ecco cosa prevede il tuo Oroscopo di oggi 18 febbraio?

Ecco come le posizioni e i movimenti dei corpi celesti rispetto alla Terra influiscono oggi e domani su tutti i segni: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di Barbanera di oggi

Vergine

In transito nel vostro cielo dove raccoglie le energie di Marte, garante di solida tenuta emotiva, la Luna riesce a deviare il raggio nemico di Nettuno. Un imprevisto si trasforma in un’opportunità fortunata. Una multa scampata per il rotto della cuffia. Leggi anche l'Oroscopo di domani per la Vergine e per tutti i segni

© Riproduzione riservata