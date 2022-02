Iss: tasso di ricovero Covid 9 volte più alto per le persone non vaccinate

Tasso di ricovero per non vaccinati over 12 (380 per 100.000) di 5 volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni (84 per 100.000) e 9 volte maggiore sui vaccinati con booster (41 per 100.000). Questi i dati contenuti nel report esteso dell’Istituto superiore di Sanità (Iss), pubblicato oggi, che accompagna il monitoraggio settimanale. Il tasso di mortalità (24/12/2021-23/01/2022) per i non vaccinati è di circa 19 volte più alto sui vaccinati con booster (6 decessi per 100.000 abitanti).

Intensive: non vaccinati 20 volte più che booster

I non vaccinati, rispetto a chi ha avuto anche la dose booster hanno un tasso di ricoveri in terapia intensiva 20 volte più alto. E’ quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità.

«Il tasso di ricoveri in terapia intensiva standardizzato per età relativo alla popolazione di età maggiore a 12 anni, nel periodo dal 30 dicembre 2021 al 30 gennaio 2022 per i non vaccinati (35 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 abitanti) - si legge - risulta circa otto volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da meno di 120 giorni (4 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 abitanti) e circa 20 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (2 ricoveri in terapia intensiva per 100.000 abitanti).

Incidenza 0-19 anni più alta rispetto altre età ma cala

Nell’ultima settimana il tasso di incidenza risulta superiore ai 1.000 casi per 100.000 abitanti tra 0-9 e 10-19 anni mentre in tutte le altre fasce d’età risulta compreso fra 250 e 1.000. Questo quanto emerge dal rapporto esteso dell’Iss sottolineando però la decrescita dell’incidenza a 14 giorni in tutte le fasce, con una maggiore riduzione tra 0 e 19 anni. Complessivamente il tasso di incidenza a 7 giorni dei casi segnalati e dei ricoveri in tutte le fasce di età risulta in diminuzione da due settimane.

Stabili al 31% da 4 settimane casi Covid in età scolare

Nelle ultime quattro settimane stabile al 31% la percentuale dei casi segnalati nella popolazione in età scolare. Nell’ultima settimana il 20% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 44% nella fascia d’età 5-11 anni, il 36% nella fascia 12-19 anni. Questo quanto emerge dal rapporto esteso dell’Istituto superiore di Sanità (Iss) che accompagna il monitoraggio settimanale. Inoltre, rileva l’Iss, in diminuzione da cinque settimane il tasso di incidenza nella fascia 16-19 anni, mentre in tutte le altre fasce di età si registra una diminuzione da tre settimane consecutive. Si conferma da tre settimane una diminuzione del tasso di ospedalizzazione in tutte le fasce di età, ad esclusione della fascia 5-11 che registra nell’ultima settimana un tasso di ospedalizzazione stabile rispetto alla settimana precedente, sebbene il dato delle ultime due settimane non sia ancora consolidato. Complessivamente, dall’inizio dell’epidemia al 16 febbraio 2022 sono stati diagnosticati, e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid, 2.668.921 casi nella popolazione 0-19 anni, di cui 14.111 ospedalizzati, 334 ricoverati in terapia intensiva e 46 deceduti.

