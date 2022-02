Il Pd di Messina all’attacco: “De Luca è scappato, oggi tutto bloccato. Anche il riequilibrio”

“Una riflessione va fatta oggi, per evitare che si inizi la discussione sulla campagna elettorale e si perda di vista quanto sta succedendo in questo momento: un’amministrazione che ha lasciato anticipatamente e che, di fatto, si è bocciata da sola”. Con queste parole il capogruppo del Pd, Gaetano Gennaro, apre la conferenza stampa con cui i consiglieri comunali Dem anticipano, di fatto, alcuni dei temi che saranno al centro della campagna elettorale. “De Luca è il re della mistificazione - ha attaccato Massimo Rizzo -. E faccio un esempio molto pratico: oggi commissione bilancio non si terrà perché tutte le delibere, compreso il riequilibrio, non possono essere trattate finché non saranno sottoscritte da il commissario o da uno o più consiglieri comunali. Noi abbiamo avuto senso di responsabilità, questa amministrazione, con le dimissioni di tutti gli assessori solo per la convenienza politica di De Luca, no”. Tant’è che il presidente del consiglio comunale, Claudio Cardile, conferma: “Ad oggi noi non abbiamo nessuna delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio, perché chi l’ha adottata si è dimesso”.

Per questo Alessandro Russo paragona Cateno De Luca “a Schettino. E ha utilizzato un’opportunità, la rimodulazione del piano di riequilibrio, per scappare dalle sue responsabilità. C’è la vulgata secondo cui avrebbe risanato i conti, ma non è così”. Secondo Felice Calabrò “anche sotto il profilo grammaticale, un bambino delle elementari avrebbe scritto meglio quella rimodulazione. È evidente che è stata scritta all’ultimo momento. Ma come, lui che si ritiene Dio sceso in terra, non conosceva una norma così importante sull’atto a cui stava lavorando?”. Il futuro politico? “Abbiamo avviato un percorso con gli Spazi di confronto - ribadisce Gennaro -, chi incarnerà il progetto come candidato sindaco non lo so, bisogna prima definire del tutto i confini di questo perimetro politico. Ma il progetto è chiaro, ridare dignità, rispetto e senso dei ruoli e della democrazia alle istituzioni. La città è caduta troppo in basso”.

