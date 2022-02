Quanti sono i vaccinati Covid in Italia, ecco il report del governo

Quanti sono i vaccinati in Italia: ecco il Report Vaccini Anti COVID-19 aggiornato al 21 febbraio.

* Totale con almeno una dose 49.240.310 , 91,17 % della popolazione over 12 (persone con almeno una somministrazione). * Totale ciclo vaccinale 48.056.429, 88,98 % della popolazione over 12 (persone che hanno completato il ciclo vaccinale). * Totale guariti 1.461.534, 2,71 % della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione.

Totale con , (persone con almeno una somministrazione). Totale (persone che hanno completato il ciclo vaccinale). * Totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione 50.701.844, 93,88 % della popolazione over 12 * Totale dose addizionale/richiamo (booster) 36.897.193, 84,47 % della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale o booster che hanno ultimato il ciclo vaccinale da almeno quattro mesi

Somministrazione platea 5-11 anni * Totale con almeno una dose 1.342.603, 36,72 % della popolazione 5-11 (persone con almeno una somministrazione) * Totale ciclo vaccinale 1.031.914, 28,22 % della popolazione 5-11 (persone che hanno completato il ciclo vaccinale) * Totale guariti 661.899, 18,10 % della popolazione 5-11 guarita da al massimo 6 mesi senza alcuna somministrazione

Le persone che hanno già avuto il Covid-19 possono essere vaccinate?

Sì, la vaccinazione è raccomandata anche per le persone che hanno già avuto l'infezione da SARS-CoV-2, sia in maniera sintomatica che asintomatica.

Quando effettuare la vaccinazione

Per le persone con pregressa infezione da SARS-CoV-2 è raccomandato effettuare la vaccinazione entro 6 mesi dalla documentata infezione.

Quante dosi somministrare

Nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2, qualora la vaccinazione venga effettuata entro i 12 mesi dalla guarigione, è possibile somministrare una singola dose di vaccino, anche in caso di un vaccino con ciclo a due dosi. Ciò non rappresenta una indicazione a procrastinare la vaccinazione oltre i 6 mesi dalla avvenuta infezione da SARS-CoV-2. L’eventuale somministrazione di una seconda dose entro i 12 mesi dalla guarigione non è comunque controindicata.

Superato l’intervallo di 12 mesi dalla guarigione, si procederà con un ciclo vaccinale completo.

