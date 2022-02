Al via nel Lazio oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid per i fragili: è la prima regione in Italia. La somministrazione è partita a Rieti e Frosinone e riguarda la platea dei trapiantati, dializzati, immunodepressi. Il quarto richiamo deve essere somministrato a 120 giorni dalla 3 dose. Le somministrazioni sono iniziate anche a Latina e anche qui attraverso la chiamata diretta. Da domani invece sarà possibile prenotare online la quarta dose di vaccino, per i soggetti indicati dalla Circolare del Ministero. "Un ringraziamento a tutte le operatrici e a tutti gli operatori impegnati nella campagna di vaccinazione», dichiara l’assessore alla sanità Alessio D’Amato.

