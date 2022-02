Foggia, accoltellato manifestante durante la protesta autotrasportatori sulla Statale 16

Momenti di tensione questa mattina sulla statale 16, nei pressi di Torremaggiore, in provincia di Foggia dove nel corso della protesta degli autotrasportatori che stanno manifestando contro il rincaro del gasolio uno dei manifestanti è stato ferito al fianco con un coltello da un automobilista. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il conducente dell’auto alla vista dei mezzi in colonna, nel fare marcia indietro ha rischiato d’investire alcuni manifestanti. E’ nato un violento diverbio sfociato nell’accoltellamento. Il ferito è stata trasportato al pronto soccorso: le sue condizioni non sarebbero gravi. L’accoltellatore è stato fermato dalla polizia e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

In provincia di Foggia sono stati organizzati diversi presidi di protesta: lungo la statale 16 tra Foggia e San Severo, tra Orta Nova e Carapelle e all’ingresso di Lucera. Agli autotrasportatori si sono aggiunti anche gli agricoltori e gli allevatori di varie zone del territorio. Sulla statale 17 che collega Lucera a Campobasso da questa mattina ai bordi delle strade sono presenti anche numerosi trattori e altri mezzi agricoli.

Sono passati in decine anche lungo il nord barese, percorrendo la strada statale 16 bis, i camionisti che stanno sempre più inasprendo la protesta a causa del caro carburante. Tutti hanno sfilato senza rimorchio, recandosi con le sole motrici verso Bari per fare sentire la propria voce presso i vertici regionali.

Per il momento, sulle strade hanno fatto sentire soprattutto le loro trombe. Ancora non operano blocchi stradali, ma potrebbero a breve mettere in scena proteste decisamente più determinate. E, se mai queste dovessero arrivare, allora le comunità potrebbero davvero accorgersi della crisi che sta attraversando il settore, perché potrebbero cominciare a scarseggiare alcuni beni di largo consumo e fare scattare la solita psicosi della corsa alle provviste nei supermercati.

© Riproduzione riservata