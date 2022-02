Covid, l'Ema autorizza la terza dose di vaccino Pfizer per gli adolescenti dai 12 anni in su

L'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha dato il via libera alla somministrazione, quando ritenuto opportuno, della terza dose del vaccino anti-Covid Comirnaty (Pfizer-BioNTech) per gli adolescenti dai 12 anni in su.

L' Ema ha anche raccomandato oggi di estendere l'utilizzo del vaccino anti-Covid Spikevax di Moderna ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni.

Il vaccino ha già ricevuto il via libera per la somministrazione agli adulti e agli adolescenti dai 12 anni in su. La dose da utilizzare per i bambini, si legge in una nota dell'Ema, deve essere pari a circa la metà di quella prevista per gli adulti.

