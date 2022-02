Brescia, uno filogovernativo e l'altro separatista: due ucraini litigano in A4, un accoltellato

Aggressione con accoltellamento in autostrada A4 tra Palazzolo e Rovato, nel bresciano. Protagonisti due ucraini che hanno però posizioni ideologiche e politiche diverse: uno filogovernativo e l’altro separatista, originario del Donbass. Il ferito è stato trasportato in ospedale in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia di Stato, ma gli agenti stanno attendendo un interprete in quanto l’aggressore parla un inglese stentato.

