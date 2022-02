Ucraina, camion russo verso il confine con lanciarazzi termobarici. La bomba nelle mani di Putin

Il corrispondente Cnn Frederik Pleitgen ha postato su Twitter un video di un camion militare russo che si dirige verso il confine ucraino con a bordo un sistema T0S-1 in grado di lanciare missili equipaggiati con testate incendiarie e termobariche. Il Guardian definisce il video «uno sviluppo altamente inquietante» e ricorda che il sistema T0S-1 fu usato per la prima volta durante la guerra sovietica in Afghanistan e più di recente in Cecenia e in Siria. Quando scoppiano in un luogo chiuso, le controverse armi termobariche creano una fortissima onda di pressione che all’istante dilania gli organi interni di tutti i presenti.

Comunemente conosciuta come bomba a vuoto, o bomba a implosione, la bomba termobarica è una tipologia di arma convenzionale, a oggi la più potente esistente, meritandosi il soprannome di «padre di tutte le bombe». Al momento dell’esplosione, la bomba disperde nell’atmosfera una certa quantità di idrocarburi che si miscelano con l’aria presente. Immediatamente dopo, in una seconda fase, la miscela - se innescata - brucia rapidamente, consumando l’ossigeno presente nell’aria, generando una forte depressione (un’area con bassa pressione ed elevate temperature) e una violente corrente d’aria diretta verso di essa. Il calore generato dalla detonazione è tale da uccidere le persone presenti nell’area colpita, e l’onda d’urto può distruggere palazzi interi. L’arma russa ha un raggio di distruzione di 300 metri circa.

"This Russian shit is more dilapidated than our own equipment", Ukrainian soldiers make fun of captured Russian trophy. pic.twitter.com/WAiOoiwqrf — Christo Grozev (@christogrozev) February 26, 2022

© Riproduzione riservata