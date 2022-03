Coronavirus, scende al 16% la percentuale di posti letto in area medica. Lo scorso anno era al 30%

In Italia scende al 16% (-1% in 24 ore) la percentuale di posti letto in area non critica occupati da pazienti Covid, valore che esattamente un anno fa toccava il 30%.

L’occupazione delle intensive è invece ferma al 7%, a fronte del 25% che si registrava lo scorso anno. Lo indicano i dati del monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), aggiornati all'1 marzo, confrontati con quelli del giorno prima e, grazie alla nuova funzione disponibile sul portale, con quelli dell'1 marzo 2021.

