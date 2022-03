Il messaggio del Papa: "Imploriamo da Dio la pace che gli uomini da soli non riescono a costruire"

Il Papa non è presente al Rito delle Ceneri, che apre il periodo della Quaresima, all’Aventino. Nei giorni scorsi era stato comunicato che, a causa dei suoi problemi al ginocchio, non avrebbe presieduto la celebrazione. Al suo posto celebra il card. Parolin. La celebrazione è cominciata alle 16.30, nella chiesa di Sant'Anselmo dove si è tenuto un momento di preghiera, cui ha fatto seguito la processione penitenziale verso la basilica di Santa Sabina. Alla processione hanno preso parte i cardinali, gli arcivescovi, i vescovi, i monaci benedettini di Sant'Anselmo, i padri domenicani di Santa Sabina ed alcuni fedeli.

«In questa giornata di preghiera e di digiuno per l’Ucraina, imploriamo da Dio quella pace che gli uomini da soli non riescono a costruire». Lo dice il Papa nell’omelia della Messa delle Ceneri, nella basilica di Santa Sabina. Il suo testo è stato letto dal cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin. «O Signore - è la preghiera del Papa - Tu che vedi nel segreto e ci ricompensi al di là di ogni nostra attesa, ascolta la preghiera di quanti confidano in Te, soprattutto dei più umili, dei più provati, di coloro che soffrono e fuggono sotto il frastuono delle armi».

