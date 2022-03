Calciatore 15enne muore per malore durante allenamento a Latina

Un ragazzo 15enne è morto a causa di un malore nel tardo pomeriggio presso lo stadio D’Annibale di Priverno dove si stava allenando con i suoi compagni di squadra. Secondo il racconto dei presenti, il ragazzo durante il corso della serata avrebbe chiesto di mettersi in porta poiché si sentiva molto stanco. Da lì a poco si sarebbe accasciato a terra. Vani i tentativi di rianimazione del personale del 118 che è accorso in aiuto: per il giovane non c'era più niente da fare.

