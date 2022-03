Trani, ubriachi rubano le chiavi di un tir: “Se le rivuole ci consegni... le mozzarelle”. E inizia la colluttazione

Saranno i carabinieri di Trani a ricostruire con esattezza quanto accaduto nelle prime ore della mattinata di oggi, sabato 5 marzo, in via Sant'Annibale Maria di Francia, nei pressi di un noto supermercato. Il conducente di un autocarro che trasporta latticini stava per effettuare le consegne odierne allo stesso supermercato, quando è stato avvicinato da due persone alticce.

I due si sono avvicinati all'autocarro sfilando le chiavi dal cruscotto e chiedendo mozzarelle come... riscatto per la loro restituzione.

Il trasportatore, pur di evitare problemi e non interrompere il lavoro, si apprestava a farlo, ma poi qualcosa deve essere andato storto: forse una parola interpretata male, oppure un gesto frainteso, ed ecco che proprio il soggetto che teneva fra le mani la bottiglia gli si avventava contro per colpirlo sul volto.

A quel punto il commerciante si proteggeva e reagiva, tenendo a bada i due grazie al fatto di praticare in palestra sport di difesa personale. Poi sono intervenuti alcuni astanti di una vicina attività commerciale per dividere i contendenti.

I due responsabili sono fuggiti ma adesso toccherà ai carabinieri sulla base delle descrizioni fornite identificarli e localizzarli perché rispondano dell'accaduto.

