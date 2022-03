Gli ucraini staccano l'energia elettrica, soldati russi bloccati in ascensore

Dall'Ungheria rimbalza la notizia di un gruppo di soldati russi che sarebbero bloccati in un ascensore in Ucraina. La notizia è riportata dal sito Visegrad 24, che rilancia la foto su Twitter. Si vede una fotografia con il commento: "Una squadra di soldati russi voleva usare l'ascensore per raggiungere il tetto di un edificio per uffici. L'amministrazione ucraina dell'edificio li ha intrappolati all'interno interrompendo l'elettricità. Gli ucraini hanno anche usato una macchina fotografica industriale per scattare una foto commemorativa".

