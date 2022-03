Fiepet Confesercenti: "Incassi dimezzati e costi raddoppiati, discoteche verso la sospensione dell'attività"

"Tra bollette praticamente raddoppiate e capienze dimezzate per decreto, i margini di discoteche, sale da ballo e locali simili sono crollati a livelli di insostenibilità. Così non è possibile continuare e molti imprenditori stanno già pensando di sospendere l’attività, se non di chiudere proprio i battenti". A lanciare l’allarme è Filippo Grassi, responsabile settore intrattenimento per Fiepet Confesercenti. "Le nostre imprese sono particolarmente esposte alla corsa delle bollette: tra riscaldamento, illuminazione e impianti audio, i costi fissi sono aumentati del 70% rispetto allo scorso anno. Una situazione difficilissima, aggravata dalle restrizioni ancora in vigore per il nostro settore, che ci obbligano a ridurre la capienza delle sale al 50% di quella originaria. È evidente che non si possa più andare avanti in questo modo. È necessario e urgente eliminare almeno il limite alla capienza", conclude Grassi.

