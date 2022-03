Covid, da domani permesse le visite in ospedale. Ecco le regole

Mascherina Ffp2, super green pass o tampone negativo se si è guariti da non più di sei mesi. Così si potrà, da domani, tornare a visitare i malati ricoverati negli ospedali, con un tempo garantito di 45 minuti, dopo due anni di stop causa Covid.

Lo prevede il dl "Natale" varato il 24 dicembre 2021 e convertito in legge il 18 febbraio 2022. «A decorrere dal 10 marzo 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 - si legge nel testo - è consentito l’accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere».

L’accesso dei visitatori alle strutture ospedaliere, prescrive la legge, «è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario», ma anche «ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione», insieme a «una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l’accesso». Ai direttori sanitari «è data facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico, garantendo un accesso minimo giornaliero non inferiore a quarantacinque minuti».

© Riproduzione riservata