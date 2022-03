Covid, in calo i ricoveri dei pazienti pediatrici: -15% in una settimana

In calo nell’ultima settimana i ricoveri dei pazienti pediatrici monitorati nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella della rete Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere): la percentuale di ospedalizzazioni si è ridotta in una settimana del 15%. Il 59% ha tra 0 e 4 anni, il 18% tra 5 e 11 anni, il 23% tra 12 e 18 anni. In particolare i neonati, da 0 a 6 mesi, costituiscono il 36% del totale. Il numero di casi di piccoli pazienti ricoverati con entrambi i genitori non vaccinati è pari al 37%.

