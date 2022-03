Covid Italia, 53mila contagi e 156 vittime. Brusaferro: “Il trend è cambiato”

Sono 53.127 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 54.230. Le vittime sono invece 156 (ieri erano state 136).

Sono 425.638 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 453.341. Il tasso di positività è al 12,5%, in lieve aumento rispetto al 12% di ieri. Sono invece 527 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 35. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.274, ovvero 140 in meno rispetto a ieri.

Allarme lanciato da Brusaferro

«Durante questa settimana c'è stata un’inversione nell’andamento della curva, che nelle scorse settimane era in decrescita mentre ora vediamo una curva che ricomincia a salire. Anche a livello europeo alcuni Paesi segnalano una ricrescita nella curva dei nuovi casi, in coerenza con il dato italiano». Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, commenta i dati del monitoraggio settimanale. La circolazione del virus «resta comunque più intensa nelle fasce d’età più giovani e in tutte le Regioni - rileva - si evidenzia una crescita del numero di nuovi casi».

