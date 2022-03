Geniale Anonymous, disturba la radio militare russa con un effetto sonoro che riproduce la sua maschera. IL VIDEO

Anonymous ancora all'attacco. Ha dichiarato guerra informatica alla Federazione Russa il 24 febbraio, aggiungendo che le sue operazioni prenderebbero di mira anche il governo russo come rappresaglia per la sua invasione dell'Ucraina e da allora sta andando avanti. L'ultima trovata è recentissima: Anonymous sta disturbando infatti le frequenze della radio militare russa (4625 kHz) producendo un effetto grafico sui rilevatori che riproduce la maschera simbolo del movimento internazionale di hacker. La maschera di Guy Fawkes è una rappresentazione del volto di Guy Fawkes, il membro più noto della congiura delle polveri, che tentò di far esplodere la Camera dei Lord a Londra il 5 novembre 1605. Una trovata certamente geniale.

Già nei giorni scorsi gli hacker avevano inondato le trasmissioni con musica nel tentativo di bloccare gli scambi militari, secondo The Kyiv Independent.

#Anonymous Jamming Russian Military Radio

Frequencies: 4625 kHz

Broadcast area: Russia

Owner: Russian Armed Forces pic.twitter.com/ZnDniWqV1c — Anonymous (@YourAnonNews) March 12, 2022

